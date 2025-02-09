Кадыров показал уничтожение укрытия ВСУ в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения укрытия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Их он опубликовал в Telegram-канале.

« К у р с к о е н а п р а в л е н и е , р а б о т а г р у п п ы " Х о х л а " л е г е н д а р н о г о с п е ц н а з а " А х м а т " . В х о д е в о з д у ш н о й р а з в е д к и б ы л о о б н а р у ж е н о в р а ж е с к о е у к р ы т и е в о д н о м и з ч а с т н ы х д о м о в » , — н а п и с а л о н .

По словам Кадырова, бойцы «Ахмата» следовали наработанной тактике и оперативно передали разведданные в работу. Впоследствии бойцы нанесли точечный удар по объекту дроном-камикадзе. В результате все цели удалось ликвидировать, под удар также попал автоматический станковый гранатомет Mk 1.

Ранее Кадыров обнародовал кадры уничтожения ВСУ в Курской области. На записи был показан FPV-дрон, который нанес прицельный удар по солдатам и технике.