Жителей Горловки предупредили о новых минах «Колокольчик»

Мэр Горловки Иван Приходько предупредил жителей о новых минах "Колокольчик" на улицах города. Заявление Приходько опубликовано в его Telegram-канале.

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Как сообщил мэр, в результате украинской вооруженной атаки в жилом массиве "Комсомолец" на северо-западе города выявлены суббоеприпасы ВСУ типа "Колокольчик".

Приходько подчеркнул, что эти суббоеприпасы смертельно опасны и попросил при их обнаружении ни в коем случае не трогать и не поднимать. По словам мэра, о находке необходимо информировать компетентные органы и по возможности оградить место обнаружения.

Ранее ВСУ применяли аналогичную тактику в Курской области. Там в населенном пункте Большое Солдатское тоже были разбросаны мины "Колокольчик" и "Лепесток", напоминает НСН.

Горловка, расположеная в 50 километрах севернее Донецка регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Только за сегодня ВСУ выпустили по Горловке 9 снарядов калибра155 миллиметров, включая 3 кассетных.