В Раде уличили Зеленского во лжи о потерях ВСУ

Владимир Зеленский скрывает настоящие потери ВСУ, чтобы «воровать на мертвых душах». Он является «величайшим Чичиковым современности». Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

В Раде уличили Зеленского во лжи о потерях ВСУ
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Депутат рассказал, что его часто спрашивают, почему наблюдается колоссальная разница между уровнем потерь ВСУ, который озвучивает Зеленский (45 000 человек) и независимые источники (100-130 000 человек).

«Ответ Зеленский величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах. ведь одно дело выделять из бюджета деньга на 10 солдат, а другое на 3. Потому что 7 уже умерли или пропали без вести», написал Дубинский в Telegram-канале.

По словам депутата, если не признавать смерти собственных граждан, то у киевской власти будет «профит намного выше».

В начале февраля депутат Верховной рады Анна Скороход назвала бредом данные о потерях ВСУ, представленные Зеленским.