В Раде уличили Зеленского во лжи о потерях ВСУ
Владимир Зеленский скрывает настоящие потери ВСУ, чтобы «воровать на мертвых душах». Он является «величайшим Чичиковым современности». Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
Депутат рассказал, что его часто спрашивают, почему наблюдается колоссальная разница между уровнем потерь ВСУ, который озвучивает Зеленский (45 000 человек) и независимые источники (100-130 000 человек).
«Ответ — Зеленский величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах. ведь одно дело выделять из бюджета деньга на 10 солдат, а другое — на 3. Потому что 7 уже умерли или пропали без вести», — написал Дубинский в Telegram-канале.
По словам депутата, если не признавать смерти собственных граждан, то у киевской власти будет «профит намного выше».
В начале февраля депутат Верховной рады Анна Скороход назвала бредом данные о потерях ВСУ, представленные Зеленским.