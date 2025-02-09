Владимир Зеленский скрывает настоящие потери ВСУ, чтобы «воровать на мертвых душах». Он является «величайшим Чичиковым современности». Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

Депутат рассказал, что его часто спрашивают, почему наблюдается колоссальная разница между уровнем потерь ВСУ, который озвучивает Зеленский (45 000 человек) и независимые источники (100-130 000 человек).

« О т в е т — З е л е н с к и й в е л и ч а й ш и й Ч и ч и к о в с о в р е м е н н о с т и , к о т о р ы й в о р у е т н а м е р т в ы х д у ш а х . в е д ь о д н о д е л о в ы д е л я т ь и з б ю д ж е т а д е н ь г а н а 1 0 с о л д а т , а д р у г о е — н а 3 . П о т о м у ч т о 7 у ж е у м е р л и и л и п р о п а л и б е з в е с т и » , — н а п и с а л Д у б и н с к и й в T e l e g r a m - к а н а л е .

По словам депутата, если не признавать смерти собственных граждан, то у киевской власти будет «профит намного выше».

В начале февраля депутат Верховной рады Анна Скороход назвала бредом данные о потерях ВСУ, представленные Зеленским.