ФСБ начала поиски диверсантов в Дзержинске в ДНР

Сотрудники ФСБ начали поиски диверсантов в Дзержинске в ДНР
В освобожденном городе Дзержинске в Донецкой Народной Республике началась операция Федеральной службы безопасности по поиску украинских диверсантов.
Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщил штаб Территориальной обороны ДНР.
— Передовые подразделения УФСБ России по Донецкой Народной Республике приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских ДРГ, — говорится в сообщении.
Также в Дзержинске проводятся мероприятия по выявлению корректировщиков артиллерийского огня Вооруженных сил Украины и мест запуска вражеских беспилотников, атакующих мирных жителей, говорится в Telegram-канале.
Установление армии России контроля над Дзержинском открывает дорогу для освобождения Константиновки и выхода во фланг краматорской группировки ВСУ. Об этом 7 февраля сообщили в Минобороны РФ. Украинские войска превратили Дзержинск в мощный укрепленный район с развитой сетью подземных коммуникаций.
Для удержания Дзержинска руководство украинской армии стянуло восемь бригад, группировка превышала 40 тысяч военных. Об этом 7 февраля сообщили в оборонном ведомстве.