В освобожденном городе Дзержинске в Донецкой Народной Республике началась операция Федеральной службы безопасности по поиску украинских диверсантов.

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Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщил штаб Территориальной обороны ДНР.

— П е р е д о в ы е п о д р а з д е л е н и я У Ф С Б Р о с с и и п о Д о н е ц к о й Н а р о д н о й Р е с п у б л и к е п р и с т у п и л и к в ы п о л н е н и ю з а д а ч п о п о и с к у и у н и ч т о ж е н и ю у к р а и н с к и х Д Р Г , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Также в Дзержинске проводятся мероприятия по выявлению корректировщиков артиллерийского огня Вооруженных сил Украины и мест запуска вражеских беспилотников, атакующих мирных жителей, говорится в Telegram-канале.

Установление армии России контроля над Дзержинском открывает дорогу для освобождения Константиновки и выхода во фланг краматорской группировки ВСУ. Об этом 7 февраля сообщили в Минобороны РФ. Украинские войска превратили Дзержинск в мощный укрепленный район с развитой сетью подземных коммуникаций.

Для удержания Дзержинска руководство украинской армии стянуло восемь бригад, группировка превышала 40 тысяч военных. Об этом 7 февраля сообщили в оборонном ведомстве.