Житель Запорожья не выходит на улицу с 2022 года из-за страха мобилизаии. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал житель города Константин.

По словам собеседника агентства, на Украине люди, у которых нет документов об инвалидности или брони, «сидят дома и не выходят даже ночью», чтобы не попасть в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

« Я з н а ю ч е л о в е к а , к о т о р ы й т а к с и д и т с д е к а б р я 2 0 2 2 г о д а . И з м о е г о к р у г а о б щ е н и я , ч е л о в е к 1 2 - 1 3 н е в ы х о д я т и з д о м а п о д в а - т р и м е с я ц а » , — с к а з а л о н , о т м е т и в , ч т о д л я г о р о д а э т о « н о р м а л ь н а я к а р т и н а » .

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, заместитель министра обороны Сергей Мельник и командующий Медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук обсудили механизм «разбронирования» медиков для нужд армии.