Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Германии приходилось при обучении переводить информацию с немецкого языка на русский.

Об этом RT сообщил украинский военный, сдавшийся в плен в Курской области.

« И з н а ш и х м а л о к т о п о н и м а л у к р а и н с к у ю м о в у » , — р а с с к а з а л в о е н н о п л е н н ы й . О н т а к ж е д о б а в и л , ч т о « в о е н н у ю н а у к у » н е м е ц к и е и н с т р у к т о р ы п р е п о д а в а л и н а р у с с к о м я з ы к е ч е р е з п е р е в о д ч и к а .

Дополнительно уточняется, что немецкие власти проводили отбор среди кандидатов на обучении, исключая тех бойцов ВСУ, кто имел татуировки с нацистской символикой. По словам военнопленного, таких в его батальоне было 20 человек, не исключив, что это возможно в других воинских частях.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возможность иметь ядерное оружие страна упустила в 1994 году в результате подписания Будапештского меморандума, а сегодня подобное и вовсе исключено, так как это лишит Киев поддержки стран Запада. Он также добавил, что подобная попытка может привести к отмене антироссийских санкций.