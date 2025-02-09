Армия России поразила объект газонефтяной отрасли Украины

Российские войска нанесли результативный удар по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу ВПК Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 9 февраля).

Российские военные отметили, что были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

« Н а н е с е н о п о р а ж е н и е о б ъ е к т у г а з о н е ф т я н о й о т р а с л и , о б е с п е ч и в а в ш е м у р а б о т у в о е н н о - п р о м ы ш л е н н о г о к о м п л е к с а У к р а и н ы » , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

Также удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах.

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В январе СМИ сообщали, что новой целью российской армии стали украинские газохранилища, что оставляет Киев без энергоресурсов для торговли с Западом.