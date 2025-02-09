Армия России поразила объект газонефтяной отрасли Украины
Российские войска нанесли результативный удар по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу ВПК Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 9 февраля).
Российские военные отметили, что были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
«Нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины», — сказано в сообщении.
Также удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах.
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В январе СМИ сообщали, что новой целью российской армии стали украинские газохранилища, что оставляет Киев без энергоресурсов для торговли с Западом.