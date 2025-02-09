Группировка «Днепр» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад территориальной обороны в Запорожской и Херсонской областях.

Отмечается, что при этом ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, боевую машину пехоты и семь автомобилей. Также были уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, было нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники в 147 районах. Сбит реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 90 беспилотников.

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. По данным ведомства, 18 беспилотников сбили над территорией Курской области, по четыре — над Орловской областью и Краснодарским краем. По три дрона сбили над Воронежской и Ростовской областями и по одному — над территориями Брянской, Тульской областей и Республики Крым.