Российские войска группы «Юг» провели наступательную операцию, освободив населенный пункт Орехово-Василевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В Telegram-канале Минобороны говорится, что Орехово-Василевка в Донецкой Народной Республике перешла под контроль российских войск. Как уточнили в ведомстве, освобождение произошло благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Юг».

В пятницу российские военные смогли установить контроль над городом Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике. Ранее ВС России освободили Барановку в ДНР.