Российский военный рассказал о финальном бое за Дзержинск

Российские военные атаковали противника в Дзержинске на четырех БМП с десантом, прорвали первую линию обороны, подвели подкрепления, затем продолжили активные боевые действия, рассказал Иван Шульга, командир одного из взявших город под контроль подразделений. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 7 февраля, Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска (украинское название — Торецк). В боях за город участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии, добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

« П р о т и в н и к б ы л п о д г о т о в л е н о ч е н ь х о р о ш о , с е р ь е з н о . У н е г о б ы л и п о д г о т о в л е н ы у к р е п р а й о н ы . П о с л е п о л у ч е н и я з а д а ч и п о о с в о б о ж д е н и ю г о р о д а Д з е р ж и н с к а , м н о ю б ы л о п р и н я т о р е ш е н и е з а х о д и т ь н а ч е т ы р е х Б М П с д е с а н т о м . П р о б и л и п е р в у ю л и н и ю о б о р о н ы п р о т и в н и к а . З а к р е п и л и с ь у н е г о в т ы л а х , н а р а с т и л и с ь » , — п о я с н и л Ш у л ь г а .

Офицер отметил, что противник после внезапной атаки со стороны ВС РФ пришел в замешательство, потратил сутки на выработку мер по купированию прорыва. Он добавил, что за это время его бойцы успели закрепиться в частном секторе.

Минобороны раскрыло значение взятия Дзержинска

Шульга уточнил, что после накопление сил подразделение продолжило наступательные действия.

Ранее сообщалось, что российский спецназ перед началом финального штурма Дзержинска с помощью FPV-дрона уничтожил украинскую антенну Angel и пункт управления БПЛА ВСУ.