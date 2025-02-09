Российский военный рассказал о финальном бое за Дзержинск
Российские военные атаковали противника в Дзержинске на четырех БМП с десантом, прорвали первую линию обороны, подвели подкрепления, затем продолжили активные боевые действия, рассказал Иван Шульга, командир одного из взявших город под контроль подразделений. Об этом пишет РИА Новости.
В пятницу, 7 февраля, Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска (украинское название — Торецк). В боях за город участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии, добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».
«Противник был подготовлен очень хорошо, серьезно. У него были подготовлены укрепрайоны. После получения задачи по освобождению города Дзержинска, мною было принято решение заходить на четырех БМП с десантом. Пробили первую линию обороны противника. Закрепились у него в тылах, нарастились», — пояснил Шульга.
Офицер отметил, что противник после внезапной атаки со стороны ВС РФ пришел в замешательство, потратил сутки на выработку мер по купированию прорыва. Он добавил, что за это время его бойцы успели закрепиться в частном секторе.
Минобороны раскрыло значение взятия Дзержинска
Шульга уточнил, что после накопление сил подразделение продолжило наступательные действия.
Ранее сообщалось, что российский спецназ перед началом финального штурма Дзержинска с помощью FPV-дрона уничтожил украинскую антенну Angel и пункт управления БПЛА ВСУ.