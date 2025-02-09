ВСУ пытаются скрыть свои военные преступления и для этого «утюжат» населенные пункты Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Мирошник отметил, что киевский режим совершает военные преступления вблизи села Русское Поречное.

« У к р а и н а у т ю ж и т б л и з л е ж а щ и е н а с е л е н н ы е п у н к т ы , в и д и м о , с т а р а я с ь у н и ч т о ж и т ь п о с л е д с т в и я д р у г и х п р е с т у п л е н и й » , — с к а з а л п о с о л п о о с о б ы м п о р у ч е н и я м М И Д Р Ф .

Он не исключил, что зверства ВСУ проходили и в других населенных пунктах. Уже есть показания людей о выжженных улицах, целенаправленно сожженных домах.

Дипломат отметил, что необходимо осмотреть пострадавшие здания и опросить свидетелей. Однако сейчас населенные пункты находятся на линии огня, что делает следственные мероприятия крайне сложными.

Ранее в СК РФ сообщили, что преступления в отношении жителей села Русское Поречное совершили военные 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

В Кремле призвали привлечь внимание международной общественности к зверствам ВСУ в Курской области.