Президент России Владимир Путин как никогда близок к достижению целей на Украине. Такими словами оценили успехи России в проведении специальной военной операции (СВО) опрошенные Associated Press (AP) эксперты.

Армия РФ добивается устойчивого прогресса на поле боя, а их противники пытаются справиться с нехваткой людей и оружия из-за возможного прекращения помощи от США. На этом фоне у российского лидера практически нет стимулов садиться за стол переговоров, как бы ни уговаривал или ни угрожал президент США Дональд Трамп.

« Т р а м п х в а с т а е т с я с в о и м м а с т е р с т в о м з а к л ю ч е н и я с д е л о к , н о П у т и н н е о т к а ж е т с я т а к п р о с т о о т т о г о , ч т о о н с ч и т а е т и с к о н н ы м и з е м л я м и Р о с с и и н а У к р а и н е , и н е у п у с т и т ш а н с н а к а з а т ь З а п а д и п о д о р в а т ь е г о а л ь я н с ы и б е з о п а с н о с т ь , в ы н у д и в К и е в п р и д е р ж и в а т ь с я п о л и т и к и н е й т р а л и т е т а » , — п о я с н я ю т с о б е с е д н и к и A P .

По словам посла Великобритании в США с 2016 по 2019 год сэра Кима Дарроха, Трамп, возможно, хочет оставить о себе память как о миротворце, но «история не будет к нему благосклонна, если он пойдет на уступки Путину». Сделка в пользу Москвы станет сигналом «о слабости Америки», согласилась бывший пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

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О телефонном разговоре Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным стало известно 9 февраля. Ранее Трамп допустил личную встречу с главой России. Он отметил, что по-прежнему намерен провести переговоры с Путиным, подчеркнув, что украинскому конфликту необходимо положить конец.