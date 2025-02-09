Во время действия ограничений в аэропорте Пулково ПВО уничтожили беспилотник

Во время действия ограничений в аэропорте Пулково противовоздушная оборона сбила беспилотник.

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

— О г р а н и ч е н и я в в о д и л и с ь д л я о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с т и п о л е т о в г р а ж д а н с к и х В С , — г о в о р и т с я в T e l e g r a m - к а н а л е п р е д с т а в и т е л я Р о с а в и а ц и и А р т е м а К о р е н я к о .

Во время действия ограничений на запасном аэродроме приземлились четыре самолета, выполнявших рейсы в Северную столицу. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом, дополнил Кореняко.

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На данный момент ограничения сняты на прием и выпуск воздушных судов в Пулково.

— О к о л о 7 . 0 0 м с к д е ж у р н ы м и с р е д с т в а м и П В О у н и ч т о ж е н о д и н у к р а и н с к и й б е с п и л о т н ы й л е т а т е л ь н ы й а п п а р а т н а д т е р р и т о р и е й Л е н и н г р а д с к о й о б л а с т и , — с о о б щ а е т с я в T e l e g r a m - к а н а л е о б о р о н н о г о в е д о м с т в а .

Ограничения в аэропорту вводились в 6:55 утра по московскому времени.