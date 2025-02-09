Во время действия ограничений в аэропорте Пулково ПВО уничтожили беспилотник
Во время действия ограничений в аэропорте Пулково противовоздушная оборона сбила беспилотник.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
— Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, — говорится в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.
Во время действия ограничений на запасном аэродроме приземлились четыре самолета, выполнявших рейсы в Северную столицу. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом, дополнил Кореняко.
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На данный момент ограничения сняты на прием и выпуск воздушных судов в Пулково.
— Около 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области, — сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
Ограничения в аэропорту вводились в 6:55 утра по московскому времени.