Средства ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область

Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область.

Как сообщил в личном Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, в ночь на 9 февраля был уничтожен БПЛА возле Каменска-Шахтинского.

« П р е д в а р и т е л ь н о , п о с т р а д а в ш и х , п о г и б ш и х и р а з р у ш е н и й н а з е м л е н е т » , — н а п и с а л о н .

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили несколько беспилотников над Воронежской областью.