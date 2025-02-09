Средства ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область

Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область.

Средства ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область
© РИА Новости

Как сообщил в личном Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, в ночь на 9 февраля был уничтожен БПЛА возле Каменска-Шахтинского.

«Предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет», написал он.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили несколько беспилотников над Воронежской областью.

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