Средства ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область
Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область.
Как сообщил в личном Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, в ночь на 9 февраля был уничтожен БПЛА возле Каменска-Шахтинского.
«Предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет», — написал он.
Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили несколько беспилотников над Воронежской областью.