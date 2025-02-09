На стороне ВСУ в рядах батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) оказался наемник из Финляндии, который до этого служил в армии своей страны. Об этом пишет РИА Новости.

© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По данным агентства, бывший солдат финской армии в соцсетях под ником @nalle_echo_victor писал, что едет на Украину. После этого мужчина опубликовал кадры в военной форме с украинской символикой и нашивками «Азова», а также с флагом «Правого сектора» (организация запрещена в России).

Агентство также отметило на его странице в соцсети изображения с языческой и сатанинской символикой и множественные русофобские высказывания.

Выяснилось, что его связывают дружеские отношения главой группы финских наёмников Nordic Combat Medics с Эрккой Лейкасом. В поздравительном сообщении наемник назвал Лейкаса «мой мальчик» после его назначения на должность.

По данным агентства, двоюродный дед наемника служил на стороне фашистов во время Второй мировой войны и его ликвидировала 7-я советская армия во время наступления на Карельском перешейке 17 июня 1944 года.

Ранее посол в Париже заявил об игнорировании просьб запретить вербовать наемников в ВСУ.