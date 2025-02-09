Российские штурмовики в ходе освобождения Дзержинска (Торецк) уничтожили группу из более чем 10 польских наемников, рассказал ТАСС военнослужащий штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии из состава группировки войск «Центр» Артур Хазарьян. По его словам, они прятались в одном из многоэтажных домов города.

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К о г д а м ы з а ш л и в п о д ъ е з д , т а м б ы л и п о л я к и . М ы е г о ч а с о в з а с е м ь з а ч и с т и л и . Б о л ь ш е 1 0 и х б ы л о , — з а я в и л б о е ц .

При этом, добавил он, большую часть личного состава, занимавшего позиции, составляли мобилизованные. Чаще всего они сдавались в плен после уничтожения опытных солдат ВСУ, резюмировал военный.

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Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что взятие Дзержинска под контроль приближает победу России в специальной военной операции на Украине. Этот населенный пункт был ключевым районом снабжения ВСУ и удобной позицией для обстрелов Горловки, пояснил он.

До этого военный корреспондент Александр Коц предположил, что взятие населенного пункта Дружба в ДНР позволит ВС России обезопасить свои позиции для дальнейших наступательных действий. Он считает, что российская армия теперь двинется в направлении Константиновки.