Российский военный рассказал, где прятались польские наемники в Дзержинске

Российские штурмовики в ходе освобождения Дзержинска (Торецк) уничтожили группу из более чем 10 польских наемников, рассказал ТАСС военнослужащий штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии из состава группировки войск «Центр» Артур Хазарьян. По его словам, они прятались в одном из многоэтажных домов города.

Российский военный рассказал, где прятались польские наемники в Дзержинске
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Когда мы зашли в подъезд, там были поляки. Мы его часов за семь зачистили. Больше 10 их было, заявил боец.

При этом, добавил он, большую часть личного состава, занимавшего позиции, составляли мобилизованные. Чаще всего они сдавались в плен после уничтожения опытных солдат ВСУ, резюмировал военный.

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Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что взятие Дзержинска под контроль приближает победу России в специальной военной операции на Украине. Этот населенный пункт был ключевым районом снабжения ВСУ и удобной позицией для обстрелов Горловки, пояснил он.

До этого военный корреспондент Александр Коц предположил, что взятие населенного пункта Дружба в ДНР позволит ВС России обезопасить свои позиции для дальнейших наступательных действий. Он считает, что российская армия теперь двинется в направлении Константиновки.