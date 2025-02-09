Российский военный рассказал, где прятались польские наемники в Дзержинске
Российские штурмовики в ходе освобождения Дзержинска (Торецк) уничтожили группу из более чем 10 польских наемников, рассказал ТАСС военнослужащий штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии из состава группировки войск «Центр» Артур Хазарьян. По его словам, они прятались в одном из многоэтажных домов города.
Когда мы зашли в подъезд, там были поляки. Мы его часов за семь зачистили. Больше 10 их было, — заявил боец.
При этом, добавил он, большую часть личного состава, занимавшего позиции, составляли мобилизованные. Чаще всего они сдавались в плен после уничтожения опытных солдат ВСУ, резюмировал военный.
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Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что взятие Дзержинска под контроль приближает победу России в специальной военной операции на Украине. Этот населенный пункт был ключевым районом снабжения ВСУ и удобной позицией для обстрелов Горловки, пояснил он.
До этого военный корреспондент Александр Коц предположил, что взятие населенного пункта Дружба в ДНР позволит ВС России обезопасить свои позиции для дальнейших наступательных действий. Он считает, что российская армия теперь двинется в направлении Константиновки.