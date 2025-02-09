На подлете к Воронежу сбили дроны ВСУ
Украинские националисты устроили налет на Воронежскую область. По словам губернатора региона Александра Гусева, средства противовоздушной обороны ликвидировали вражеские дроны в одном из районов области.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, - написал политик в Сети. - Опасность атаки беспилотниками в регионе сохраняется».
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал, что ВСУ готовились к сдаче Дзержинска, ещё перед Новым годом они вывели оттуда командование всех частей и спецслужбы, оставив только обычных военнослужащих.