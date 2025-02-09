Украинские националисты устроили налет на Воронежскую область. По словам губернатора региона Александра Гусева, средства противовоздушной обороны ликвидировали вражеские дроны в одном из районов области.

« П о п р е д в а р и т е л ь н ы м д а н н ы м , п о с т р а д а в ш и х и р а з р у ш е н и й н а з е м л е н е т , - н а п и с а л п о л и т и к в С е т и . - О п а с н о с т ь а т а к и б е с п и л о т н и к а м и в р е г и о н е с о х р а н я е т с я » .

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал, что ВСУ готовились к сдаче Дзержинска, ещё перед Новым годом они вывели оттуда командование всех частей и спецслужбы, оставив только обычных военнослужащих.