В освобожденном Дзержинске уничтожены польские наемники

При штурме Дзержинска в ДНР российским солдатам пришлось встретиться с наемниками из Польши.

В освобожденном Дзержинске уничтожены польские наемники
© Российская Газета

Они были уничтожены.

"Поляки занимали позиции в одной из многоэтажек. Мы это поняли, когда зашли в подъезд - по переговорам в эфире и голосом. Часов за семь мы подъезд зачистили. Наемников было больше десятка", - рассказал ТАСС Артур Хазарьян из штурмового отряда 132-й гвардейской мотострелковой бригады.

Большую часть украинских военных составляли мобилизованные. После уничтожения командиров и опытных солдат они обычно сдавались в плен, добавил штурмовик.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. Бои за город продолжались более полугода. Дзержинск был важным логистическим хабом ВСУ. Также он прикрывал с юга укрепрайон Славянск-Краматорск.

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