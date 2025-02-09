В освобожденном Дзержинске уничтожены польские наемники
При штурме Дзержинска в ДНР российским солдатам пришлось встретиться с наемниками из Польши.
Они были уничтожены.
"Поляки занимали позиции в одной из многоэтажек. Мы это поняли, когда зашли в подъезд - по переговорам в эфире и голосом. Часов за семь мы подъезд зачистили. Наемников было больше десятка", - рассказал ТАСС Артур Хазарьян из штурмового отряда 132-й гвардейской мотострелковой бригады.
Большую часть украинских военных составляли мобилизованные. После уничтожения командиров и опытных солдат они обычно сдавались в плен, добавил штурмовик.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. Бои за город продолжались более полугода. Дзержинск был важным логистическим хабом ВСУ. Также он прикрывал с юга укрепрайон Славянск-Краматорск.