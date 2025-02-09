При штурме Дзержинска в ДНР российским солдатам пришлось встретиться с наемниками из Польши.

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Они были уничтожены.

" П о л я к и з а н и м а л и п о з и ц и и в о д н о й и з м н о г о э т а ж е к . М ы э т о п о н я л и , к о г д а з а ш л и в п о д ъ е з д - п о п е р е г о в о р а м в э ф и р е и г о л о с о м . Ч а с о в з а с е м ь м ы п о д ъ е з д з а ч и с т и л и . Н а е м н и к о в б ы л о б о л ь ш е д е с я т к а " , - р а с с к а з а л ТАСС Артур Хазарьян из штурмового отряда 132-й гвардейской мотострелковой бригады.

Большую часть украинских военных составляли мобилизованные. После уничтожения командиров и опытных солдат они обычно сдавались в плен, добавил штурмовик.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. Бои за город продолжались более полугода. Дзержинск был важным логистическим хабом ВСУ. Также он прикрывал с юга укрепрайон Славянск-Краматорск.