В Тайване сообщили о приближении к острову самолетов Китая

ВС Тайваня зафиксировали приближение 14 самолётов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая.

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Об этом сообщило тайваньское оборонное ведомство в соцсети X.

Отмечается, что девять самолётов пересекли срединную линию над Тайваньским проливом, разделяющим остров и материковый Китай.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что Соединённые Штаты не поддерживают независимость Тайваня и надеются на мирное решение вопроса.