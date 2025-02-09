Тайвань сообщил о приближении к острову 14 самолётов и шести кораблей КНР

ВС Тайваня зафиксировали приближение 14 самолётов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая.

В Тайване сообщили о приближении к острову самолетов Китая
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Об этом сообщило тайваньское оборонное ведомство в соцсети X.

Отмечается, что девять самолётов пересекли срединную линию над Тайваньским проливом, разделяющим остров и материковый Китай.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что Соединённые Штаты не поддерживают независимость Тайваня и надеются на мирное решение вопроса.

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