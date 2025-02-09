В Тайване сообщили о приближении к острову самолетов Китая

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение 14 самолетов и 6 кораблей Китая. Об этом сообщило оборонное ведомство Тайваня в соцсети X.

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По данным военного ведомства, самолеты пересекли срединную линию над Тайваньским проливом, разделяющую материковый Китай и остров.

« Д е в я т ь с а м о л е т о в п е р е с е к л и с р е д и н н у ю л и н и ю и в о ш л и в с е в е р н у ю и ю г о - з а п а д н у ю з о н ы П В О Т а й в а н я . М ы с л е д и л и з а с и т у а ц и е й и о т р е а г и р о в а л и с о о т в е т с т в у ю щ и м о б р а з о м » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Недавно китайский лидер Си Цзиньпин в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил, что Китай хочет верить, что Соединенные Штаты будут с осторожностью относиться к тайваньскому вопросу.

Трамп и Си Цзиньпин созвонились 17 января и обсудили множество тем, включая кризис на Украине и в Палестине. Кроме того, по словам американского политика, вместе с лидером КНР они поговорили о TikTok, торговле и усилиях по достижению мира.