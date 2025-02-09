Во время атаки российских разведчиков на наблюдательный пункт ВСУ на одном из островов Днепра под Херсоном оператор дрона ВС РФ сохранил жизнь украинскому бойцу, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным канала, боец ВСУ выбежал из атакованного укрытия и начал креститься.

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На опубликованном видео, снятом с объектива беспилотника, видно, как российские силы с помощью беспилотного летательного аппарата осуществляют задачу по ликвидации наблюдательного пункта Вооруженных сил Украины. Они в щепки разносят указанный объект. Однако в какой-то момент в кадре оказывается перепуганный украинский военный. Он выбегает из укрытия, бросает автомат и молит о пощаде, крестясь. Увидев это, российский оператор пощадил противника.

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Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой прокомментировал последнюю атаку ВСУ на Макеевку. По его мнению, Вооруженные силы Украины хотят привлечь внимание западных кураторов, атакуя регионы РФ. Это нападение было спланировано и осуществлено зарубежными специалистами. Как подчеркнул эксперт, HIMARS является сложной техникой, которой управляют инструкторы Североатлантического альянса.