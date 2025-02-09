Медсестра закрыла собой во время обстрела тяжелораненого бойца ВС РФ

Медсестра спасла раненого бойца ВС России, заслонив его собой во время обстрела
Медсестра мотострелкового подразделения ефрейтор Людмила Болилая спасла жизнь тяжелораненому военнослужащему Вооружённых сил России, заслонив его собой от осколков во время обстрела.
Об этом говорится в сообщении, распространённом пресс-службой Министерства обороны России. В ведомстве отметили, что во время обстрела медсестра осталась оказывать помощь военнослужащему.
«Накрыв его собой, тем самым приняла все поражающие элементы и осколки на себя», — указывается в публикации.
Медсестра была доставлена в полевой госпиталь с многочисленными ранениями. Её представили к высокой государственной награде.
Ранее сообщалось о бойце из Абхазии Владимире Харабуа, который вызвал огонь танка ВСУ на себя, чтобы спасти свою группу.