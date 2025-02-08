В Ростове-на-Дону после атаки дронов повреждены 76 квартир

В Первомайском районе Ростова-на-Дону при ночной атаке беспилотников были повреждены более 70 квартир. Об этом написал в Telegram-канале глава города Александр Скрябин.

Он рассказал, что побывал на месте происшествия.

« В х о д е о с м о т р а б ы л о в ы я в л е н о 7 6 п о в р е ж д е н н ы х к в а р т и р и т р е б у е т с я з а м е н а 2 1 5 о к о н . О б м е р ы п о з а м е н е о к о н в е д у т с я в 8 д о м а х , п о о с т а в ш и м с я 6 р а б о т ы б у д у т в ы п о л н е н ы з а в т р а » , — з а я в и л ч и н о в н и к .

Скрябин отметил, что во всех 14 поврежденных домах восстановили газоснабжение и подачу всех ресурсов. Главы районов должны будут также проверить состояние всех убежищ.

В ночь на 8 февраля ВСУ при помощи беспилотников ударили по Ростову-на-Дону. Горожане сообщили, что пережидали атаку в подвалах. Власти развернули пункт временного размещения и питания людей. На территории поврежденных домов в Первомайском районе ввели режим ЧС, собственникам пострадавшего жилья пообещали оказать помощь.