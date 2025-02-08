Зеленский показал главе военного комитета НАТО дальнобойное оружие Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о встрече с главой военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

К посту политик прикрепил видео, на котором вместе с гостем осматривает одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса республики, где они познакомились с характеристиками дальнобойного оружия страны. Кроме того, Зеленский обсудил с представителем альянса подготовку к следующему заседанию «Рамштайн», продолжение военной помощи от членов НАТО и прямые инвестиции в украинское производство дальнобойных дронов.

Глава государства поблагодарил Каво Драгоне за то, что свой первый визит в качестве главы военного комитета альянса он совершил именно на Украину, а также всех тех, кто работает над украинским дальнобойным оружием.

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16 сентября 2023 года министры обороны стран НАТО согласились продлить мандат тогдашнего председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра еще на шесть месяцев и избрали его преемником главнокомандующего обороной Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне.