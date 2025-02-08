Удар по центру Макеевки был нанесён американской ракетой HIMARS
Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров заявил RT, что украинские боевики нанесли удар по центру города американской ракетой HIMARS.
«Сегодня весь день обстреливают город. Боевая часть ракеты HIMARS упала в центре города. Есть раненые, один погибший. 11 человек обратились за медицинской помощью. Здесь военных нет и никогда не было. Здесь находятся мирные жители», — сказал он.
Уточняется, что удар пришёлся в район автостанции Плеханово. В результате взрывов в многоэтажном доме полностью вылетели стекла. Сгорело несколько гражданских автомобилей, повреждено несколько магазинов.
На месте работают спасатели и коммунальные службы города.
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Ранее сообщалось, что число пострадавших после обстрела Макеевки в ДНР со стороны ВСУ возросло до 11.