Удар по центру Макеевки был нанесён американской ракетой HIMARS

Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров заявил RT, что украинские боевики нанесли удар по центру города американской ракетой HIMARS.

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« С е г о д н я в е с ь д е н ь о б с т р е л и в а ю т г о р о д . Б о е в а я ч а с т ь р а к е т ы H I M A R S у п а л а в ц е н т р е г о р о д а . Е с т ь р а н е н ы е , о д и н п о г и б ш и й . 1 1 ч е л о в е к о б р а т и л и с ь з а м е д и ц и н с к о й п о м о щ ь ю . З д е с ь в о е н н ы х н е т и н и к о г д а н е б ы л о . З д е с ь н а х о д я т с я м и р н ы е ж и т е л и » , — с к а з а л о н .

Уточняется, что удар пришёлся в район автостанции Плеханово. В результате взрывов в многоэтажном доме полностью вылетели стекла. Сгорело несколько гражданских автомобилей, повреждено несколько магазинов.

На месте работают спасатели и коммунальные службы города.

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