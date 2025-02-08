Решение, что ВСУ будут атаковать, несмотря на потери, принял глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Он захотел продемонстрировать наступательный потенциал Киева. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в генштабе ВСУ.

Источник рассказал, что инициатором наступления в Курской области стал глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Он потребовал добиться результата «для демонстрации наступательных возможностей ВСУ».

« С ы р с к и й в ы н у ж д е н б ы л в в о д и т ь р е з е р в ы и з С у м с к о й о б л а с т и и б р о с а т ь и х в б о й с х о д у , ч т о п р и в е л о к н о в ы м п о т е р я м в т е х н и к е , з а т р и д н я м ы п о т е р я л и п о ч т и 1 0 0 е д и н и ц , е с л и н а м н е п о л у ч и т ь с я з а к р е п и т ь с я з а Ч е р к а с с к у ю К о н о п е л ь к у и Ф а н а с е е в к у , т о э т о б у д е т с а м а я б о л ь ш а я н е у д а ч а В С У » , — п и ш е т « Р е з и д е н т » .

На этой неделе сообщалось, что ВСУ предприняли новую попытку контрнаступления в Курской области. Были задействованы сотни солдат и бронетехника.

Минобороны раскрыло новые подробности контратаки ВСУ в Курской области

Накануне в Минобороны РФ заявили, что штурмовые подразделения Киева были остановлены и разгромлены при поддержке авиации и артиллерии ВС РФ.