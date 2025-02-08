Стал известен инициатор контратаки ВСУ в Курской области
Решение, что ВСУ будут атаковать, несмотря на потери, принял глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Он захотел продемонстрировать наступательный потенциал Киева. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в генштабе ВСУ.
Источник рассказал, что инициатором наступления в Курской области стал глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Он потребовал добиться результата «для демонстрации наступательных возможностей ВСУ».
«Сырский вынужден был вводить резервы из Сумской области и бросать их в бой с ходу, что привело к новым потерям в технике, за три дня мы потеряли почти 100 единиц, если нам не получиться закрепиться за Черкасскую Конопельку и Фанасеевку, то это будет самая большая неудача ВСУ», — пишет «Резидент».
На этой неделе сообщалось, что ВСУ предприняли новую попытку контрнаступления в Курской области. Были задействованы сотни солдат и бронетехника.
Минобороны раскрыло новые подробности контратаки ВСУ в Курской области
Накануне в Минобороны РФ заявили, что штурмовые подразделения Киева были остановлены и разгромлены при поддержке авиации и артиллерии ВС РФ.