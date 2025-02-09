Армия России давит на всех направлениях и не замедляет собственное наступление. Об этом рассказал боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Историк в эфире YouTube-канала Alpha Media.

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« П р о т и в н и к д а в и т . Д а в и т п о с т о я н н о ( . . . . ) в е з д е о н и д а в я т , г д е и м е ю т у с п е х » , — р а с с к а з а л И с т о р и к .

Боец отметил, что надеяться на замедление продвижения Российской армии не стоит.

Ранее житель подконтрольного ВСУ города Запорожье Константин сообщил о том, что слышал от многих украинских военных об их желании свергнуть власть в Киеве. Подобные заявления он слышал еще с 2023 года.

До того экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявлял, что простые украинцы недовольны Зеленским, потому что связывают с ним силовую мобилизацию со стороны территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).