Боец ВСУ рассказал о давлении Российской армии на всех направлениях

Армия России давит на всех направлениях и не замедляет собственное наступление. Об этом рассказал боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Историк в эфире YouTube-канала Alpha Media.

Боец ВСУ рассказал о давлении Российской армии на всех направлениях
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«Противник давит. Давит постоянно (....) везде они давят, где имеют успех», рассказал Историк.

Боец отметил, что надеяться на замедление продвижения Российской армии не стоит.

Ранее житель подконтрольного ВСУ города Запорожье Константин сообщил о том, что слышал от многих украинских военных об их желании свергнуть власть в Киеве. Подобные заявления он слышал еще с 2023 года.

До того экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявлял, что простые украинцы недовольны Зеленским, потому что связывают с ним силовую мобилизацию со стороны территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).

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