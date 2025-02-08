Украина в ближайшее время потерпит поражение в противостоянии с Россией, рассказал в статье для Strategic Culture британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук.

В пятницу, 7 февраля, Минобороны России сообщило о взятии под контроль Дзержинска (украинское название Торецк) — мощного укрепрайона ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года.

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

« У Р о с с и и е с т ь я в н о е в о е н н о е п р е и м у щ е с т в о — У к р а и н а в о т - в о т п р о и г р а е т в э т о м к о н ф л и к т е . К р у п н ы е у к р а и н с к и е о п о р н ы е п у н к т ы с е й ч а с б е р у т с я р о с с и й с к и м и в о й с к а м и б е з с о п р о т и в л е н и я . В к о н е ч н о м и т о г е э т о п р и в е д е т к э ф ф е к т у д о м и н о » , — п о д ч е р к н у л К р у к .

По его мнению, урегулирование украинского кризиса будет осложнено тем, что условия Москвы будут слишком жесткими, Вашингтон не сможет представить заключение соглашения как свою победу.