Экс-агент MI-6 предсказал скорое поражение ВСУ в конфликте

Украина в ближайшее время потерпит поражение в противостоянии с Россией, рассказал в статье для Strategic Culture британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук.

В пятницу, 7 февраля, Минобороны России сообщило о взятии под контроль Дзержинска (украинское название Торецк) — мощного укрепрайона ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года.

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«У России есть явное военное преимущество Украина вот-вот проиграет в этом конфликте. Крупные украинские опорные пункты сейчас берутся российскими войсками без сопротивления. В конечном итоге это приведет к эффекту домино», подчеркнул Крук.

По его мнению, урегулирование украинского кризиса будет осложнено тем, что условия Москвы будут слишком жесткими, Вашингтон не сможет представить заключение соглашения как свою победу.

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