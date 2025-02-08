Поражение Украины в конфликте с Россией произойдет совсем скоро. Об этом заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук.

« У Р о с с и и е с т ь я в н о е в о е н н о е п р е и м у щ е с т в о — У к р а и н а в о т - в о т п р о и г р а е т в э т о м к о н ф л и к т е . К р у п н ы е у к р а и н с к и е о п о р н ы е п у н к т ы с е й ч а с б е р у т с я р о с с и й с к и м и в о й с к а м и б е з с о п р о т и в л е н и я » , — п о д е л и л с я К р у к в р а з г о в о р е с S t r a t e g i c C u l t u r e .

Ранее «Царьград» писал об успехах армии России в районе города Часов яр. Так, ВС РФ сумели значительно подвинуть ВСУ на данном участке фронта. Сообщается, что украинские бойцы практически лишены снабжения.