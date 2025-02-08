Описана тактика ВСУ во время атаки на города России

Вооруженные формирования Киева применяют волновую тактику, когда атакуют российские города беспилотниками. Об этом рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев, сообщает АиФ.

В субботу Кондратьев прокомментировал вражескую атаку на Ростов-на-Дону.

« В С У п р и м е н я ю т в о л н о в у ю т а к т и к у . Т о е с т ь , п е р в ы м и в о л н а м и и д у т д р о н ы - л о ж н ы е ц е л и , ч т о б ы о т в л е ч ь в н и м а н и е и р а з р я д и т ь п о з и ц и и П В О . И , с о о т в е т с т в е н н о , с л е д у ю щ а я в о л н а — н е п о с р е д с т в е н н о у д а р н ы е Б П Л А » , — р а с с к а з а л с п е ц и а л и с т .

По его словам, российские силы ПВО уничтожили и подавили на подлете львиную долю вражеских дронов. Остатки добивали на подступах к городу. В жилых домах при этом пострадало остекление.

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Кондратьев считает, что Киев использовал дроны «Лютый», дальность полета которого составляет до 1000 км, и «Бобер» (более 1000 км). Также были задействованы более мелкие беспилотники.

Ранее и.о. губернатора Ростовской области рассказал о повреждениях в 14 многоквартирных жилых домах после атаки дронов. На заседании комиссии по ЧС решено ввести чрезвычайный режим в Первомайском районе Ростова-на-Дону.