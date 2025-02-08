Описана тактика ВСУ во время атаки на города России
Вооруженные формирования Киева применяют волновую тактику, когда атакуют российские города беспилотниками. Об этом рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев, сообщает АиФ.
В субботу Кондратьев прокомментировал вражескую атаку на Ростов-на-Дону.
«ВСУ применяют волновую тактику. То есть, первыми волнами идут дроны - ложные цели, чтобы отвлечь внимание и разрядить позиции ПВО. И, соответственно, следующая волна — непосредственно ударные БПЛА», — рассказал специалист.
По его словам, российские силы ПВО уничтожили и подавили на подлете львиную долю вражеских дронов. Остатки добивали на подступах к городу. В жилых домах при этом пострадало остекление.
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Кондратьев считает, что Киев использовал дроны «Лютый», дальность полета которого составляет до 1000 км, и «Бобер» (более 1000 км). Также были задействованы более мелкие беспилотники.
Ранее и.о. губернатора Ростовской области рассказал о повреждениях в 14 многоквартирных жилых домах после атаки дронов. На заседании комиссии по ЧС решено ввести чрезвычайный режим в Первомайском районе Ростова-на-Дону.