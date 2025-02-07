WP: нелегальные мигранты из США попали в «чёрную дыру» в Гуантанамо

Власти США держали порядка 100 депортированных индийских мигрантов в кандалах во время 40-часового перелета на их родину, в том числе во время посещения туалета. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщил телеканал CNN.

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— Наши руки были закованы в наручники, а лодыжки скованы цепями перед тем, как мы сели в самолет, — заявил 23-летний Акашдип Сингх.

5 февраля он прибыл в штат Пенджаб в Индии вместе со 103 другими мигрантами. Индиец добавил, что они просили военнослужащих снять наручники во время приема пищи или посещения туалета, но с мигрантами обращались «без всякого уважения». Сингх подчеркнул, что никогда не забудет, как американские военные смотрели на них.

Другой депортированный мигрант, Сукхпал Сингх, подтвердил, что кандалы оставались на нем на протяжении всего полета, включая дозаправку на тихоокеанском острове Гуам.

— Они обращались с нами, как с преступниками. Если мы пытались встать, потому что наши ноги распухали из-за наручников, они кричали на нас, чтобы мы сели, — заявил Сингх.

Выходцы из Индии составляют значительную часть нелегальных мигрантов в США, поскольку, по их словам, у них нет будущего на родине, где кризис занятости не дает молодежи реализовать себя, передает CNN.

По сообщениям СМИ, 5 февраля на базу Гуантанамо отправился первый рейс с нелегальными американскими мигрантами на борту, в том числе десятью участниками венесуэльской преступной организации «Трен де Арагуа». В конце января Дональд Трамп рассказал, что на базу планируют отправить самых худших нелегалов-преступников. После его заявления на месте началась стройка палаточного городка для таких заключенных.