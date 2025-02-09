В пригороде Киева был найден жестоко избитый преподаватель Львовского национального университета имени Ивана Франко Степан Бильченко. В местных СМИ указывается, что до этого мужчину задержали сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине — прим. «ВМ»).

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Это произошло возле Стрыйского рынка во Львове, когда он направлялся на работу. Они принудили его пройти медицинскую комиссию в течение двух часов.

Позднее его обнаружили на обочине шоссе под Киевом с переломами костей черепа и отеком мозга. Врачи оценивают его состояние как критическое.

Во львовском ТЦК же заявили, что они якобы не избивали Степана Бильченко. При этом они признали, что доставили его в военкомат для прохождения врачебной комиссии. По их словам, преподаватель не состоял на учете и был признан годным к службе, передает Telegram-канал RT.

На востоке Украины в городе Харькове произошла похожая ситуация: сотрудники ТЦК насильно забрали водителя такси на фронт. После этого жена и адвокат водителя такси обнаружили его с многочисленными побоями в местном военкомате. Сотрудники ТЦК отказались признавать факт того, что мужчину мобилизовали с применением насилия. В полиции также не стали регистрировать на данный случай.