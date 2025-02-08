Группа Конторы 1-й танковой армии Вооруженных сил России начала использовать FPV-дроны с автоматическим захватом цели на Купянском направлении, сообщил RT российский боец с позывным Цыпа. По его словам, сперва оператор БПЛА приводит дрон к цели и захватывает ее. После этого аппарат производит наводку в автономном режиме, добавил собеседник телеканала.

У э т и х д р о н о в д в е к а м е р ы : д н е в н а я и н о ч н а я . Р а б о т а е м м ы в о с н о в н о м н о ч ь ю , д н е в н а я к а м е р а п р и э т о м п о м о г а е т о б н а р у ж и т ь с в е т ф а р и ф о н а р и к о в . С п о м о щ ь ю а в т о з а х в а т а м ы у ж е п о р а з и л и ч е т ы р е п и к а п а , д в а а м е р и к а н с к и х б р о н е т р а н с п о р т е р а М 1 1 3 , и д в а д р о н а - б о м б а р д и р о в щ и к а « Б а б а - я г а » , — р а с с к а з а л Ц ы п а .

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России атаковали скопление пехоты ВСУ с помощью нового тяжелого беспилотника «Мерлин-ВР». Дрон успешно скорректировал удар ФАБ-1500 и поразил противника, укрывавшегося в бункере в Херсонской области.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что на фронт под видом гуманитарной помощи начали поступать заминированные FPV-очки. В них были установлены самодельные взрывные устройства с 10–15 граммами пластичного взрывчатого вещества. Минобороны России данную информацию не комментировало.