Полковник Тимошенко оценил сроки освобождения Курской области
Полковник в отставке Михаил Тимошенко оценил сроки освобождения Курской области от ВСУ.
В интервью NEWS.ru он заявил, что эти сроки будут зависеть от тактики российских войск. При этом эксперт напомнил, что ВС РФ берегут личный состав, минимизируя потери.
«Если навалимся и плюнем на количество потерь, как это было в самые тяжёлые периоды Великой Отечественной, то освободить всю территорию региона можно за две недели. Но если действовать грамотно, беречь наших людей, то хорошо, если вытесним к августу», – резюмировал отставной офицер.
Как ранее писала «Свободная Пресса», российские войска продолжают уверенно вытеснять украинских националистов из Курской области.
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Так, на счету только у одного из взводов группировки «Север» более 50 уничтоженных танков ВСУ.
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