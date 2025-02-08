Полковник в отставке Михаил Тимошенко оценил сроки освобождения Курской области от ВСУ.

В интервью NEWS.ru он заявил, что эти сроки будут зависеть от тактики российских войск. При этом эксперт напомнил, что ВС РФ берегут личный состав, минимизируя потери.

« Е с л и н а в а л и м с я и п л ю н е м н а к о л и ч е с т в о п о т е р ь , к а к э т о б ы л о в с а м ы е т я ж ё л ы е п е р и о д ы В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й , т о о с в о б о д и т ь в с ю т е р р и т о р и ю р е г и о н а м о ж н о з а д в е н е д е л и . Н о е с л и д е й с т в о в а т ь г р а м о т н о , б е р е ч ь н а ш и х л ю д е й , т о х о р о ш о , е с л и в ы т е с н и м к а в г у с т у » , – р е з ю м и р о в а л о т с т а в н о й о ф и ц е р .

Как ранее писала «Свободная Пресса», российские войска продолжают уверенно вытеснять украинских националистов из Курской области.

Герасимов обещал Путину разгромить ВСУ в Курской области

Так, на счету только у одного из взводов группировки «Север» более 50 уничтоженных танков ВСУ.

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