СМИ выяснили подробности уникального воздушного боя в небе над Украиной

Военное издание Bulgarian Military выяснило подробности уникального воздушного боя в небе над Украиной: украинский истребитель Су-27 был сбит российским Су-30СМ с помощью ракеты большой дальности Р-37М. Согласно как российским, так и украинским источникам, атака была проведена с исключительно большого расстояния – примерно в 130 км.

Ракета Р-37М входит в арсенал ВКС России и предназначена как раз для уничтожения самолётов украинского противника до того, как они вообще смогут вступить в бой. В данном случае ракета выполнила свою задачу со смертоносной точностью, подчеркивает Bulgarian Military.

Украинский пилот, капитан Воздушных сил Иван Болотов, не смог катапультироваться и погиб в результате крушения Су-27. Его эскадрилья, 831-я бригада тактической авиации, подтвердила гибель Болотова в официальном заявлении, опубликованном в социальных сетях.

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Потеря ещё одного Су-27 ещё больше усугубляет и без того критическую ситуацию для ВВС Украины. По данным независимого OSINT-проекта Oryx из Нидлерландов, украинские боевики с начала СВО потеряли не менее 16 Су-27 (и это только те потери, которые подтверждены документально). До начала СВО у украинцев оставалось не более 30 таких мощных, хотя и устаревших истребителей. Кроме того, некоторое количество неисправных самолётов было отремонтировано и возвращено в строй.

По мере того, как воздушная война в небе над Украиной продолжает набирать обороты, каждая потеря самолёта и пилота ощущается ВСУ особенно остро – это прямой удар по боеспособности. И Су-27 будут сбиваться и дальше, учитывая, что они абсолютно беззащитны перед Су-30. Хотя это две версии самолета одного семейства – более старая и более новая (выпущенные с разницей ровно в 35 лет!).

Современная версия, разумеется, оснащена двигателем с управляемым вектором тяги и более совершенной авионикой, в том числе более современной РЛС, которая обеспечивает лучшее обнаружение целей, их сопровождение и общую ситуационную осведомлённость. В данном случае это и сыграло решающую роль.

Bulgarian Military по крупицам воссоздал полный сценарий легендарного воздушного боя. Используя свой радар N011M «Барс», Су-30СМ отследил цель на значительном расстоянии, воспользовавшись способностью радара обнаруживать и сопровождать вражеские самолёты за пределами прямой видимости.

Датчики самолёта работали в координации с более широкой российской сетью ПВО, которая, вероятно, предоставляла пилоту Су-30 данные об украинской цели. Это позволило пилоту занять оптимальную позицию для нанесения удара.

Как только Су-27 был идентифицирован как цель, российский пилот приготовился запустить ракету класса «воздух-воздух» Р-37М. Она на начальном этапе полета полагается на наведение с помощью радара самолета-носителя, а на заключительном – уже активную радиолокационную головку самонаведения.

Ракета Р-37М имеет дальность полёта более 300 км, и в оптимальных условиях была может быть выпущена с расстояния, значительно превышающего эффективную дальность действия большинства украинских средств поражения «воздух-воздух».

После запуска ракета вошла в начальную фазу разгона, быстро разогнавшись до гиперзвуковых скоростей. Направляясь к украинскому Су-27, ракета получала от Су-30СМ данные о траектории в реальном времени и корректировала её. За несколько мгновений до удара бортовой радар Р-37М активировался, автономно обнаружив цель и внеся последние корректировки для обеспечения прямого попадания.

У украинского капитана Болотова, скорее всего, просто не было времени на реакцию. Огромная скорость ракеты Р-37М, которая может превышать 6 Махов, резко сокращала время для манёвра уклонения. Расстояние до украинской цели в 130 км ракета преодолела менее чем за минуту.

Су-27 даже за это время мог бы задействовать системы РЭБ и попытаться совершить агрессивное маневрирование, чтобы сбить ракету с цели, однако учитывая скорость ракеты и усовершенствованную головку самонаведения, уклониться было практически невозможно.

– П о т е р я у к р а и н с к о г о с а м о л ё т а п о д ч ё р к и в а е т т е х н о л о г и ч е с к о е п р е и м у щ е с т в о р о с с и й с к и х р а к е т к л а с с а « в о з д у х - в о з д у х » б о л ь ш о й д а л ь н о с т и , к о т о р ы е п о з в о л я ю т р о с с и й с к и м и с т р е б и т е л я м п о р а ж а т ь в р а ж е с к и е с а м о л ё т ы з а п р е д е л а м и в и д и м о с т и , з а ч а с т у ю е щ ё д о т о г о , к а к п и л о т ы п р о т и в н и к а о с о з н а ю т , ч т о о н и а т а к о в а н ы , – у в а ж и т е л ь н о в ы с к а з ы в а е т с я г л а в н ы й р е д а к т о р B u l g a r i a n M i l i t a r y Б о й к о Н и к о л о в .

Ну и, конечно, крайне важен уровень подготовки пилота. Новичок, который сядет за штурвал Су-30, может проиграть воздушный бой асу на Су-27. К счастью, в данном случае в роли новичка оказался именно украинский капитан Болотов.