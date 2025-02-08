СМИ выяснили подробности уникального воздушного боя в небе над Украиной

Bulgarian Military: Русский Су-30 легко «убрал с радаров» украинский Су-27
Военное издание Bulgarian Military выяснило подробности уникального воздушного боя в небе над Украиной: украинский истребитель Су-27 был сбит российским Су-30СМ с помощью ракеты большой дальности Р-37М. Согласно как российским, так и украинским источникам, атака была проведена с исключительно большого расстояния – примерно в 130 км.
Ракета Р-37М входит в арсенал ВКС России и предназначена как раз для уничтожения самолётов украинского противника до того, как они вообще смогут вступить в бой. В данном случае ракета выполнила свою задачу со смертоносной точностью, подчеркивает Bulgarian Military.
Украинский пилот, капитан Воздушных сил Иван Болотов, не смог катапультироваться и погиб в результате крушения Су-27. Его эскадрилья, 831-я бригада тактической авиации, подтвердила гибель Болотова в официальном заявлении, опубликованном в социальных сетях.
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Потеря ещё одного Су-27 ещё больше усугубляет и без того критическую ситуацию для ВВС Украины. По данным независимого OSINT-проекта Oryx из Нидлерландов, украинские боевики с начала СВО потеряли не менее 16 Су-27 (и это только те потери, которые подтверждены документально). До начала СВО у украинцев оставалось не более 30 таких мощных, хотя и устаревших истребителей. Кроме того, некоторое количество неисправных самолётов было отремонтировано и возвращено в строй.
По мере того, как воздушная война в небе над Украиной продолжает набирать обороты, каждая потеря самолёта и пилота ощущается ВСУ особенно остро – это прямой удар по боеспособности. И Су-27 будут сбиваться и дальше, учитывая, что они абсолютно беззащитны перед Су-30. Хотя это две версии самолета одного семейства – более старая и более новая (выпущенные с разницей ровно в 35 лет!).
Современная версия, разумеется, оснащена двигателем с управляемым вектором тяги и более совершенной авионикой, в том числе более современной РЛС, которая обеспечивает лучшее обнаружение целей, их сопровождение и общую ситуационную осведомлённость. В данном случае это и сыграло решающую роль.
Bulgarian Military по крупицам воссоздал полный сценарий легендарного воздушного боя. Используя свой радар N011M «Барс», Су-30СМ отследил цель на значительном расстоянии, воспользовавшись способностью радара обнаруживать и сопровождать вражеские самолёты за пределами прямой видимости.
Датчики самолёта работали в координации с более широкой российской сетью ПВО, которая, вероятно, предоставляла пилоту Су-30 данные об украинской цели. Это позволило пилоту занять оптимальную позицию для нанесения удара.
Как только Су-27 был идентифицирован как цель, российский пилот приготовился запустить ракету класса «воздух-воздух» Р-37М. Она на начальном этапе полета полагается на наведение с помощью радара самолета-носителя, а на заключительном – уже активную радиолокационную головку самонаведения.
Ракета Р-37М имеет дальность полёта более 300 км, и в оптимальных условиях была может быть выпущена с расстояния, значительно превышающего эффективную дальность действия большинства украинских средств поражения «воздух-воздух».
После запуска ракета вошла в начальную фазу разгона, быстро разогнавшись до гиперзвуковых скоростей. Направляясь к украинскому Су-27, ракета получала от Су-30СМ данные о траектории в реальном времени и корректировала её. За несколько мгновений до удара бортовой радар Р-37М активировался, автономно обнаружив цель и внеся последние корректировки для обеспечения прямого попадания.
У украинского капитана Болотова, скорее всего, просто не было времени на реакцию. Огромная скорость ракеты Р-37М, которая может превышать 6 Махов, резко сокращала время для манёвра уклонения. Расстояние до украинской цели в 130 км ракета преодолела менее чем за минуту.
Су-27 даже за это время мог бы задействовать системы РЭБ и попытаться совершить агрессивное маневрирование, чтобы сбить ракету с цели, однако учитывая скорость ракеты и усовершенствованную головку самонаведения, уклониться было практически невозможно.
– Потеря украинского самолёта подчёркивает технологическое преимущество российских ракет класса «воздух-воздух» большой дальности, которые позволяют российским истребителям поражать вражеские самолёты за пределами видимости, зачастую ещё до того, как пилоты противника осознают, что они атакованы, – уважительно высказывается главный редактор Bulgarian Military Бойко Николов.
Ну и, конечно, крайне важен уровень подготовки пилота. Новичок, который сядет за штурвал Су-30, может проиграть воздушный бой асу на Су-27. К счастью, в данном случае в роли новичка оказался именно украинский капитан Болотов.