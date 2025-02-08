Bulgarian Military: Русский Су-30 легко «убрал с радаров» украинский Су-27

Военное издание Bulgarian Military выяснило подробности уникального воздушного боя в небе над Украиной: украинский истребитель Су-27 был сбит российским Су-30СМ с помощью ракеты большой дальности Р-37М. Согласно как российским, так и украинским источникам, атака была проведена с исключительно большого расстояния – примерно в 130 км.

СМИ выяснили подробности уникального воздушного боя в небе над Украиной
© ТАСС

Ракета Р-37М входит в арсенал ВКС России и предназначена как раз для уничтожения самолётов украинского противника до того, как они вообще смогут вступить в бой. В данном случае ракета выполнила свою задачу со смертоносной точностью, подчеркивает Bulgarian Military.

Украинский пилот, капитан Воздушных сил Иван Болотов, не смог катапультироваться и погиб в результате крушения Су-27. Его эскадрилья, 831-я бригада тактической авиации, подтвердила гибель Болотова в официальном заявлении, опубликованном в социальных сетях.

«Ростех» назвал французский Mirage 2000 истребителем с короткой рукой

Потеря ещё одного Су-27 ещё больше усугубляет и без того критическую ситуацию для ВВС Украины. По данным независимого OSINT-проекта Oryx из Нидлерландов, украинские боевики с начала СВО потеряли не менее 16 Су-27 (и это только те потери, которые подтверждены документально). До начала СВО у украинцев оставалось не более 30 таких мощных, хотя и устаревших истребителей. Кроме того, некоторое количество неисправных самолётов было отремонтировано и возвращено в строй.

По мере того, как воздушная война в небе над Украиной продолжает набирать обороты, каждая потеря самолёта и пилота ощущается ВСУ особенно остро – это прямой удар по боеспособности. И Су-27 будут сбиваться и дальше, учитывая, что они абсолютно беззащитны перед Су-30. Хотя это две версии самолета одного семейства – более старая и более новая (выпущенные с разницей ровно в 35 лет!).

Современная версия, разумеется, оснащена двигателем с управляемым вектором тяги и более совершенной авионикой, в том числе более современной РЛС, которая обеспечивает лучшее обнаружение целей, их сопровождение и общую ситуационную осведомлённость. В данном случае это и сыграло решающую роль.

Bulgarian Military по крупицам воссоздал полный сценарий легендарного воздушного боя. Используя свой радар N011M «Барс», Су-30СМ отследил цель на значительном расстоянии, воспользовавшись способностью радара обнаруживать и сопровождать вражеские самолёты за пределами прямой видимости.

Датчики самолёта работали в координации с более широкой российской сетью ПВО, которая, вероятно, предоставляла пилоту Су-30 данные об украинской цели. Это позволило пилоту занять оптимальную позицию для нанесения удара.

Как только Су-27 был идентифицирован как цель, российский пилот приготовился запустить ракету класса «воздух-воздух» Р-37М. Она на начальном этапе полета полагается на наведение с помощью радара самолета-носителя, а на заключительном – уже активную радиолокационную головку самонаведения.

Ракета Р-37М имеет дальность полёта более 300 км, и в оптимальных условиях была может быть выпущена с расстояния, значительно превышающего эффективную дальность действия большинства украинских средств поражения «воздух-воздух».

После запуска ракета вошла в начальную фазу разгона, быстро разогнавшись до гиперзвуковых скоростей. Направляясь к украинскому Су-27, ракета получала от Су-30СМ данные о траектории в реальном времени и корректировала её. За несколько мгновений до удара бортовой радар Р-37М активировался, автономно обнаружив цель и внеся последние корректировки для обеспечения прямого попадания.

У украинского капитана Болотова, скорее всего, просто не было времени на реакцию. Огромная скорость ракеты Р-37М, которая может превышать 6 Махов, резко сокращала время для манёвра уклонения. Расстояние до украинской цели в 130 км ракета преодолела менее чем за минуту.

Су-27 даже за это время мог бы задействовать системы РЭБ и попытаться совершить агрессивное маневрирование, чтобы сбить ракету с цели, однако учитывая скорость ракеты и усовершенствованную головку самонаведения, уклониться было практически невозможно.

Потеря украинского самолёта подчёркивает технологическое преимущество российских ракет класса «воздух-воздух» большой дальности, которые позволяют российским истребителям поражать вражеские самолёты за пределами видимости, зачастую ещё до того, как пилоты противника осознают, что они атакованы, уважительно высказывается главный редактор Bulgarian Military Бойко Николов.

Ну и, конечно, крайне важен уровень подготовки пилота. Новичок, который сядет за штурвал Су-30, может проиграть воздушный бой асу на Су-27. К счастью, в данном случае в роли новичка оказался именно украинский капитан Болотов.

Военные новости
Украина