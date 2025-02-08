Российские военные ударили по газонефтяному объекту Украины

Военнослужащие ВС РФ поразили объект газонефтяной отрасли, обеспечивавший работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Уточняется, что российские военные также насели удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 152 районах.

Ранее в Минобороны заявили, что средства противовоздушной обороны ВС РФ в зоне проведения спецоперации сбили ракету американской системы HIMARS и 93 БПЛА.