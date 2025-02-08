Названа главная хитрость армии России при взятии Дзержинска

Вооруженные силы России использовали подземные коммуникации при взятии Дзержинска (Торецк), предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, также сыграло свою роль воинское мастерство и хитрость российских бойцов. Кроме этого, как отметил эксперт, ВС РФ наносили фланговые удары по позициям противника.

П р и в з я т и и Д з е р ж и н с к а м ы з а ш л и о ч е н ь г л у б о к о в т ы л В С У , и с п о л ь з у я , к а к в А р т е м о в с к е , п о д з е м н ы е к о м м у н и к а ц и и , и у д а р и л и . С ы г р а л и и в о и н с к о е м а с т е р с т в о р о с с и й с к и х в о е н н ы х , и х и т р о с т ь , и и с п о л ь з о в а н и е у с л о в и й м е с т н о с т и . К р о м е т о г о , В С Р Ф н а н о с и л и ф л а н г о в ы е у д а р ы . К а к в о е н н ы й с к а ж у , ч т о н а и б о л е е м о щ н ы м и н е о ж и д а н н ы м у д а р о м д л я В С У с т а л о п о я в л е н и е р о с с и й с к и х б о й ц о в у н и х в т ы л у , — п о я с н и л М а т в и й ч у к .

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ потеряли Дзержинск из-за переброски подразделений в Курскую область. По его словам, именно с территории этого города украинская армия обстреливала Горловку в течение 10 лет.

Пушилин назвал Дзержинск русским городом «во всех смыслах»

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев ранее заявил, что взявших под контроль Дзержинск российских военных можно только приветствовать. Он отметил, что, несмотря на медленное наступление, взятие очередного населенного пункта является успехом ВС РФ.