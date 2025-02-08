Названа главная хитрость армии России при взятии Дзержинска
Вооруженные силы России использовали подземные коммуникации при взятии Дзержинска (Торецк), предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, также сыграло свою роль воинское мастерство и хитрость российских бойцов. Кроме этого, как отметил эксперт, ВС РФ наносили фланговые удары по позициям противника.
При взятии Дзержинска мы зашли очень глубоко в тыл ВСУ, используя, как в Артемовске, подземные коммуникации, и ударили. Сыграли и воинское мастерство российских военных, и хитрость, и использование условий местности. Кроме того, ВС РФ наносили фланговые удары. Как военный скажу, что наиболее мощным и неожиданным ударом для ВСУ стало появление российских бойцов у них в тылу, — пояснил Матвийчук.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ потеряли Дзержинск из-за переброски подразделений в Курскую область. По его словам, именно с территории этого города украинская армия обстреливала Горловку в течение 10 лет.
Пушилин назвал Дзержинск русским городом «во всех смыслах»
Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев ранее заявил, что взявших под контроль Дзержинск российских военных можно только приветствовать. Он отметил, что, несмотря на медленное наступление, взятие очередного населенного пункта является успехом ВС РФ.