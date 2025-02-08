Военный эксперт оценил текущие возможности ВСУ
ВСУ готовят новые операции по прорыву в российское приграничье. В частности, они рассматривают возможность наступления на Белгородскую область на участке между населенными пунктами Красная Яруга и Грайворон, полагают военные эксперты. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По мнению аналитиков, ВСУ могут нанести удары со стороны Свердликова или двинуться по линии Грайворон - Красная Яруга в Белгородской области.
«Эти населенные пункты находятся на границе, поэтому к ним такое «внимание». Но это уже лесостепи, в которых задержаться, зацепиться очень сложно, это не городская черта», заметил военный эксперт Василий Дандыкин.
Кроме того, пояснил аналитик, скрытно собрать в этом регионе серьезные силы невозможно, граница хорошо просматривается в режиме онлайн.
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Дандыкин заметил, что если противник все же попробует отличиться, то проведет атаки в ближайшее время, пока не закончилась зимняя погода, «благосклонная к бронированной технике».
По его мнению, в дальнейшем ВСУ будут совершать рейды, вербовать агентов для проведения терактов, устраивать налеты беспилотников, травить колодцы. На что-то грандиозное они уже не способны, резюмировал эксперт.