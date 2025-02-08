ВСУ готовят новые операции по прорыву в российское приграничье. В частности, они рассматривают возможность наступления на Белгородскую область на участке между населенными пунктами Красная Яруга и Грайворон, полагают военные эксперты. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По мнению аналитиков, ВСУ могут нанести удары со стороны Свердликова или двинуться по линии Грайворон - Красная Яруга в Белгородской области.

« Э т и н а с е л е н н ы е п у н к т ы н а х о д я т с я н а г р а н и ц е , п о э т о м у к н и м т а к о е « в н и м а н и е » . Н о э т о у ж е л е с о с т е п и , в к о т о р ы х з а д е р ж а т ь с я , з а ц е п и т ь с я о ч е н ь с л о ж н о , э т о н е г о р о д с к а я ч е р т а » , з а м е т и л в о е н н ы й э к с п е р т В а с и л и й Д а н д ы к и н .

Кроме того, пояснил аналитик, скрытно собрать в этом регионе серьезные силы невозможно, граница хорошо просматривается в режиме онлайн.

Российские войска продолжают вытеснять боевиков ВСУ из Курской области

Дандыкин заметил, что если противник все же попробует отличиться, то проведет атаки в ближайшее время, пока не закончилась зимняя погода, «благосклонная к бронированной технике».

По его мнению, в дальнейшем ВСУ будут совершать рейды, вербовать агентов для проведения терактов, устраивать налеты беспилотников, травить колодцы. На что-то грандиозное они уже не способны, резюмировал эксперт.