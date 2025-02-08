Появилось видео с темнокожим военнослужащим из США в зоне СВО.

Помимо цвета кожи, о происхождении солдата сообщает шеврон с американским флагом.

Мужчина средних лет охотно демонстрирует свое оружие.

" П у ш ь к а ! " - с о с м е х о м г о в о р и т о н н а л о м а н о м р у с с к о м . И с в и д и м ы м у д о в о л ь с т в и е м о с в а и в а е т п р о с т о н а р о д н у ю л е к с и к у .

Американцы воюют на СВО за обе стороны. Во время штурма Часов Яра в одном из главных укрепрайонов, детском лагере на городской окраине, в одном из помещений были замечены американские флаги.

Эксперт Степанов: В ВСУ под видом волонтеров работают наемники из Финляндии

Когда укрепрайон очистили от ВСУ, осмотр тел убитых подтвердил, что защищали его в том числе иностранные наемники.