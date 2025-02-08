Американский военный показал свое лицо на видео из зоны СВО

Появилось видео с темнокожим военнослужащим из США в зоне СВО.

Помимо цвета кожи, о происхождении солдата сообщает шеврон с американским флагом.

Мужчина средних лет охотно демонстрирует свое оружие.

"Пушька!" - со смехом говорит он на ломаном русском. И с видимым удовольствием осваивает простонародную лексику.

Американцы воюют на СВО за обе стороны. Во время штурма Часов Яра в одном из главных укрепрайонов, детском лагере на городской окраине, в одном из помещений были замечены американские флаги.

Эксперт Степанов: В ВСУ под видом волонтеров работают наемники из Финляндии

Когда укрепрайон очистили от ВСУ, осмотр тел убитых подтвердил, что защищали его в том числе иностранные наемники.

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