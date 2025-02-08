В результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены 14 многоэтажек

В результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

« Н а м е с т е р а б о т а ю т р а с ч е т ы с п а с а т е л е й , п р и б ы л и т а к ж е а в т о б у с ы д л я о б о г р е в а э в а к у и р о в а н н ы х ж и т е л е й . Д л я р а з в е р т ы в а н и я п у н к т а в р е м е н н о г о р а з м е щ е н и я и п и т а н и я л ю д е й п о д г о т о в л е н л и ц е й № 2 0 и м е н и В . П . П о л я н и ч к о » , — о т м е т и л Слюсарь.

Специалисты начали восстановительные работы: газовики занимаются заменой поврежденной газовой трубы в одном из домов, коммунальные службы временно закроют пленкой поврежденные оконные проемы. На 10:00 мск в администрации города запланировано внеплановое заседание комиссии по ЧС.

« М у н и ц и п а л ь н ы е к о м и с с и и н а ч н у т р а б о т у п о ф и к с а ц и и н а н е с е н н о г о у щ е р б а с е г о д н я ж е » , — о т м е т и л р о с т о в с к и й г л а в а .

В ночь на 8 февраля дежурные средства противовоздушной обороны сбили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над четырьмя российскими регионами. 18 дронов ВСУ были сбиты над территорией Ростовской области, 11 — над Волгоградской областью, 5 — над Белгородской областью, и 2 — над Краснодарским краем.