Российские войска продолжают вытеснять боевиков ВСУ из Курской области
Российские войска продолжают уверенно вытеснять украинских националистов из Курской области.
Так, на счету только у одного из взводов группировки "Север" более 50 уничтоженных танков ВСУ.
"Результатов у нашего подразделения очень много: у нас больше 30 танков, более 50 бронированных машин пехоты, около 100 штук машин", – перечислил командир взвода с позывным Запал.
Из последних результатов – расчет БПЛА инженерного подразделения уничтожил два гексакоптера ВСУ типа "Баба-яга" в течение одного часа, пишет РЕН ТВ.
Напомним, ранее стало известно, что Киев перебросил дополнительные силы на Курское направление.
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