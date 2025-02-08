Российские войска продолжают уверенно вытеснять украинских националистов из Курской области.

Так, на счету только у одного из взводов группировки "Север" более 50 уничтоженных танков ВСУ.

" Р е з у л ь т а т о в у н а ш е г о п о д р а з д е л е н и я о ч е н ь м н о г о : у н а с б о л ь ш е 3 0 т а н к о в , б о л е е 5 0 б р о н и р о в а н н ы х м а ш и н п е х о т ы , о к о л о 1 0 0 ш т у к м а ш и н " , – п е р е ч и с л и л к о м а н д и р в з в о д а с п о з ы в н ы м З а п а л .

Из последних результатов – расчет БПЛА инженерного подразделения уничтожил два гексакоптера ВСУ типа "Баба-яга" в течение одного часа, пишет РЕН ТВ.

Напомним, ранее стало известно, что Киев перебросил дополнительные силы на Курское направление.

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