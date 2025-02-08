Ганчев: ВСУ стали обстреливать тыловые районы Харьковской области
Армия Украины расширила географию ударов артиллерией и дронами в Харьковской области. В зону обстрелов попали тыловые районы, освобожденные от нацистов.
"ВСУ бьют по мирным жителям, безопасных поселений почти не осталось", - рассказал ТАСС руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По сравнению с февралем 2024 года интенсивность обстрелов выросла. Если раньше можно было назвать населенные пункты, до которых украинские снаряды не долетают, то сейчас их нет. Поселки простреливаются до границы с ЛНР, отметил глава региона.
Снизить интенсивность обстрелов, по его словам, может продвижение ВС РФ на запад.