Армия Украины расширила географию ударов артиллерией и дронами в Харьковской области. В зону обстрелов попали тыловые районы, освобожденные от нацистов.

© Российская Газета

" В С У б ь ю т п о м и р н ы м ж и т е л я м , б е з о п а с н ы х п о с е л е н и й п о ч т и н е о с т а л о с ь " , - р а с с к а з а л Т А С С р у к о в о д и т е л ь в о е н н о - г р а ж д а н с к о й а д м и н и с т р а ц и и Х а р ь к о в с к о й о б л а с т и В и т а л и й Г а н ч е в .

По сравнению с февралем 2024 года интенсивность обстрелов выросла. Если раньше можно было назвать населенные пункты, до которых украинские снаряды не долетают, то сейчас их нет. Поселки простреливаются до границы с ЛНР, отметил глава региона.

Снизить интенсивность обстрелов, по его словам, может продвижение ВС РФ на запад.