СМИ узнали, что Лондон помогал разрабатывать морские беспилотники для ВСУ

Великобритания помогает Украине разрабатывать морские беспилотники, сообщает Naval Technology (NT) со ссылкой на послания британского министра оборонных закупок Марии Игл парламенту

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По информации издания, речь идет о безэкипажных морских дронах Wasp и Snapper.

NT: Британия оказывает помощь в разработке морских беспилотников для Украины

« В е л и к о б р и т а н и я , п о - в и д и м о м у , п о м о г а е т р а з р а б а т ы в а т ь д в а б е с п и л о т н ы х м о р с к и х с у д н а ( U M V ) д л я и с п о л ь з о в а н и я у к р а и н с к и м и с и л а м и , к о т о р ы е д о б и л и с ь з а м е т н ы х у с п е х о в п р о т и в р о с с и й с к и х в о е н н о - м о р с к и х а к т и в о в в Ч е р н о м м о р е с п о м о щ ь ю U M V , ф у н к ц и о н и р у ю щ и х к а к о д н о с т о р о н н и е а т а к у ю щ и е б о е п р и п а с ы » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

По словам Игл, Wasp и Snapper являются «новыми безэкипажными морскими системами», которые были «быстро разработаны» специально для поддержки Украины. Она добавила, что сейчас система проходит финальное тестирование.

До этого на Украине заметили новый американский дрон вертикального взлета V-Bat.

Ранее в Минобороны РФ заявили о десятках сбитых за ночь украинских БПЛА.