ЦТАК: ядерное оружие КНДР не является предметом сделки

Стоящее на вооружении армии КНДР ядерное оружие предназначено для сдерживания агрессивных действий враждебных сил и не является предметом сделки. С таким заявлением выступили в Центральном телеграфном агентстве Кореи, передаёт ТАСС.

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Кроме того, в ЦТАК подчеркнули, что Пхеньяну «не нужно чьё-то признание» относительно его ядерного оружия, которое «не является предметом сделки», предполагающей отказ от него в обмен «на гроши».

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Ранее глава КНДР Ким Чен Ын проверил работу производства ядерных материалов.

Также американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены восстановить дипломатические отношения с КНДР и лично с Ким Чен Ыном.