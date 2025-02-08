ЦТАК: ядерное оружие КНДР не является предметом сделки
Стоящее на вооружении армии КНДР ядерное оружие предназначено для сдерживания агрессивных действий враждебных сил и не является предметом сделки. С таким заявлением выступили в Центральном телеграфном агентстве Кореи, передаёт ТАСС.
Кроме того, в ЦТАК подчеркнули, что Пхеньяну «не нужно чьё-то признание» относительно его ядерного оружия, которое «не является предметом сделки», предполагающей отказ от него в обмен «на гроши».
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Ранее глава КНДР Ким Чен Ын проверил работу производства ядерных материалов.
Также американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены восстановить дипломатические отношения с КНДР и лично с Ким Чен Ыном.