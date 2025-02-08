В России с иронией отреагировали на планы Франции обучить еще одну бригаду ВСУ

Посол России во Франции Алексей Мешков с иронией отреагировал на планы Парижа обучить новую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

В России с иронией отреагировали на планы Франции обучить еще одну бригаду ВСУ
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«Дорожка проторена. Пусть готовят других дезертиров», высказался дипломат.

Обученная во Франции бригада ВСУ столкнулась с проблемами

Ранее украинский адвокат Владислав Михайленко сообщил, что число дезертиров в стране достигло нескольких сотен тысяч человек.

До этого стало известно о кризисе дезертирства в рядах ВСУ на фоне успехов России.

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