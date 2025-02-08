В России с иронией отреагировали на планы Франции обучить еще одну бригаду ВСУ
Посол России во Франции Алексей Мешков с иронией отреагировал на планы Парижа обучить новую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.
«Дорожка проторена. Пусть готовят других дезертиров», — высказался дипломат.
Обученная во Франции бригада ВСУ столкнулась с проблемами
Ранее украинский адвокат Владислав Михайленко сообщил, что число дезертиров в стране достигло нескольких сотен тысяч человек.
До этого стало известно о кризисе дезертирства в рядах ВСУ на фоне успехов России.