Несколько взрывов прогремело над Ростовом-на-Дону

Украинские беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чертково под Ростовом-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

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« Г л а в н о й ц е л ь ю я в л я е т с я п р о м е ж у т о ч н а я н е ф т е п е р е к а ч и в а ю щ а я с т а н ц и я , к о т о р а я н а х о д и т с я в 8 к и л о м е т р а х о т н а с е л е н н о г о п у н к т а . М е с т н ы е ж и т е л и у т в е р ж д а ю т , ч т о в д а н н ы й м о м е н т и н ф о р м а ц и и о п о ж а р а х , р а з р у ш е н и я х и п о с т р а д а в ш и х н е т » , — с о о б щ а е т и з д а н и е .

До этого местные жители сообщили об атаке беспилотников на Ростов-на-Дону.

SHOT: жители Ростовской области сообщили о взрывах

7 февраля Минобороны РФ сообщало, что над территорией Белгородской области сбиты три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.