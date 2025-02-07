Появились первые кадры французских Mirage-2000 в небе над Украиной

Военкор Юрий Котенок показал в Telegram-канале первые фотографии французских истребителей Mirage-2000 в небе над Украиной. По его словам, Париж планирует поставить на Украину от 18 до 20 этих машин, способных нести ракеты Storm Shadow/SCALP.

Журналист напомнил, что французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил о получении Киевом первых машин данного типа. При этом впервые отправка истребителей в помощь ВСУ была анонсирована еще в 2023 году. Глава ведомства уточнил, что самолетами управляют украинские пилоты, которые прошли подготовку во Франции и также вернулись на родину.

До этого военный эксперт Алексей Леонков предположил, что истребителями Mirage 2000, которые Франция передала Вооруженным силам Украины, будут управлять иностранные специалисты. Он отметил, что на такую мысль наводят мобилизационные мероприятия на Украине, из-за которых авиационных техников отправляют в пехоту.

Военный эксперт Евгений Михайлов считает, что поставки Mirage 2000 из Франции не принесут пользу украинской армии. Самолеты уже старые и будут использоваться в основном как носители для ракет Storm Shadow, добавил он, к тому же взлетать им будет трудно из-за действий российских войск.