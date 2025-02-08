Зеленский сообщил о разработке выгодных контрактов в ВСУ для молодых украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев прорабатывает выгодные контракты в Вооруженные силы страны (ВСУ) для молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом он объявил в интервью Reuters.

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По его словам, данным вопросом занимаются боевые бригады совместно с министерством обороны страны. Украинский лидер уточнил, что это будет специальный контракт на год.

Зеленский назвал огромными потери ВСУ

« Б у д е т м н о г о п р е и м у щ е с т в . . . Т а к ж е о ч е н ь в ы с о к о е д е н е ж н о е д о в о л ь с т в и е » , — д о б а в и л о н .

Зеленский отметил, что детали будут обнародованы в ближайшие дни.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил необходимость призыва в ряды ВСУ в возрасте 18-25 лет нехваткой военнослужащих.