Зеленский сообщил о разработке выгодных контрактов в ВСУ для молодых украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев прорабатывает выгодные контракты в Вооруженные силы страны (ВСУ) для молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом он объявил в интервью Reuters.

Зеленский сообщил о разработке выгодных контрактов в ВСУ для молодых украинцев
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По его словам, данным вопросом занимаются боевые бригады совместно с министерством обороны страны. Украинский лидер уточнил, что это будет специальный контракт на год.

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«Будет много преимуществ... Также очень высокое денежное довольствие», добавил он.

Зеленский отметил, что детали будут обнародованы в ближайшие дни.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил необходимость призыва в ряды ВСУ в возрасте 18-25 лет нехваткой военнослужащих.

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