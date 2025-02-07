Начался массированный удар "Геранями" по Киеву

Армия России наносит массированный удар беспилотниками "Герань" по украинской столице и ее пригородам. В Киеве раздаются взрывы.

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В восьми регионах на востоке и в центре Украины объявлена воздушная тревога. Кроме самого Киева и Киевской области, о возможной атаке предупредили жителей Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

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В Киеве тревогу объявили в 21:55. За две минуты до этого появились сообщения о первых БПЛА, замеченных над городом Бровары к востоку от столицы.

Затем известия о новых дронах посыпались градом. Беспилотники заходят на город с разных сторон: с северо-запада, над Бучей, с юго-востока, над Бортничами, с юга, над Дмитровичами.