Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) казнили мирных жителей в селе Русское Поречное в отместку за свои неудачи на поле боя. Об этом сообщил российский военнослужащий с позывным Странник в беседе с РИА Новости.

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По его словам, украинские солдаты понесли большие потери в населенном пункте и решили отомстить, жестоко расправившись с мирными гражданами.

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« В о з м о ж н о , и з - з а э т о г о о н и и у н и ч т о ж и л и ж и т е л е й — о т з л о с т и и з - з а с в о и х п р о и г р ы ш е й » , — о т м е т и л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

Он добавил, что российские подразделения «будут двигаться до конца», пока не освободят землю от противника.

Ранее стало известно, что оккупировавшие село Русское Поречное украинские военные совершили расправы над 22 местными жителями.